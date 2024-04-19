بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تقصف المدن المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة"

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، اليوم الخميس، قصف "عسقلان" و"سديروت" ومستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية.

وأكدت سرايا القدس أنّ هذه الرشقات تأتي "رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا"، مشددةً على أنّ "ساعة البهاء حاضرة تدق من جديد لترد على جرائم الاحتلال".

وفي وقتٍ سابق اليوم، عرضت السرايا مشاهد عن الرشقات الصاروخية التي استهدفت بها المدن المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة".

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، وتستهدفها في محاور القتال كافةً، ولاسيما في المنطقة الوسطى، حيث تتركّز المعارك والاشتباكات.