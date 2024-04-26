طائرة تحمل عبارة “تل أبيب” تهبط في مطار بيروت!

أصدرت المديرية العامة للطيران المدنيّ، أمس الخميس، بيانًا جاء فيه : “طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مسجلة في إثيوبيا، هبطت في مطار رفيق الحريري الدوليّ ببيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ورقم تسجيلها هو ET-AXK”.

وذكر البيان أن “أمن المطار أبلغ عن وجود عبارة “تل أبيب” بحجم صغير على جسم الطائرة، وكان من الصعب رؤيتها من مسافة بعيدة”.

وأكمل البيان بأن الشركة الإثيوبية أوضحت أنها غالبًا ما تدون اسم المطار الذي تهبط فيه الطائرة لأول مرة بعد شرائها، وهذا ما حدث مع هذه الطائرة.

وأضافت الشركة أنها لم تلاحظ هذه العبارة قبل أن تصل الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ ببيروت.

وذكر البيان أن المديرية طلبت من الشركة إزالة العبارة من على جسم الطائرة قبل أن يُسمح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما تم بالفعل.

وختم البيان بالقول إن المديرية طلبت من الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود أي علامات أو شعارات تشير إلى أي كيان إسرائيلي على طائراتها قبل هبوطها في مطار رفيق الحريري الدوليّ ببيروت.



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