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بسعر ٦٠٠٠ل.س للكغ...السورية للتجارة تطرح كميات كبيرة من الفروج في صالاتها

في إطار التدخل الايجابي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت المؤسسة السورية للتجارة صباح اليوم بطرح كميات كبيرة من الفروج المذبوح - المبرد - في كافة المحافظات في صالاتها المبردة المنتشرة في المدن وبسعر منافس جدا لا يتعدى حدود 6 ألاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد .

منافذ بيع الفروج على الشكل التالي:


فرع دمشق


صالة مزة ١٤ لحوم


صالة الصناعية لحومض


صالة شاغور لحوم 


صالة غرب التجارة لحوم


صالة المزرعه لحوم


صالة المزة برج تالا


صالة المجد عند المشفى الفرنسي


صالة ٢٩ ايار


صالة مشروع دمر


معرض دمشق القديم 


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فرع ريف دمشق 


ضاحية الاسد 


صالة اليرموك 


صالة عدرا العمالية 


صالة جرمانا 2


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فرع اللاذقية 


صالة تشرين 


صالة ٧ نيسان 


مجمع أفاميا 


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فرع حماه


مجمع ابو الفداء


صالة كرم حوراني صالة ٨ اذار 


صالة ضاحية أبو الفداء


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فرع السويداء


صالة الجبل


صالة المدينة


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فرع حمص


مجمع تشرين صالة الكرامه