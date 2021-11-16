بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
أهم العوامل التي أسهمت في إستعادة " طالبان باكستان" قوتها
روبرت فورد: أمريكا فشلت ...والأسد فاز في الحرب
مديرا مخابرات السعودية وسوريا يلتقيان في مصر
برعاية الرئيس الأسد..تكريم المتفوقين من أبناء العسكريين والشهداء
وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء
أهالي بلدة الصبحة بريف دير الزور يتظاهرون ضد ميليشيا (قسد)
"وثيقة التطبيع العربي" مع سوريا.. جدول سري وبنود على دمشق

*اوغاريت... محاكمة علنية للروح*

قبل ما يقارب  الثمانية آلاف عام من يومنا هذا قامت قرب مدينة اللاذقية السورية، إمارة/مملكة تدعى "اوغاريت" تركت للبشرية ارثا حضاريا رائعا لا سيما في راس شمرا احد نواحيها . كانت دولة صنّاعة زرّاعة ولها تاريخ عريق دامت قرابة خمسة آلاف سنة من سنة 6000 حتى 1190 ق.م. وفي قاعة اوغاريت بمتحف اللوفر بباريس يوجد نص اوغاريتي يقول:

في جلسة محاكمة علنية لروح أحد المتوفين قبل ان تلتحم نفسه بجسده مرة اخرى ليعيش السعادة والخلود في العالم الأبدي الجديد..!سأله قاضي محكمة الارواح :

 *ايها الروح هل كذبت؟*

 قال : نعم كذبت على زوجتي في مدح جمالها وجودة طهيها.

*هل عذّبت حيوانًا؟*

كلا..! عدا العصفور الذي اعجبني صوته فحبسته لمدة يومين ثم اطلقته..!

*هل أسلت مرة دماء حيوان دون ذنب؟*

 كثيرا يا سيدي ..حين كنت اقدمه قرباناً للاله كي اطعم الفقراء..!

*هل كنتَ سبباً في دموع إنسان؟*

نعم ..أمي حين مرضتُ بين يديها !.
*هل لوّثت مياه النهر؟* 

 نعم حين سبحت فيه مرة وأنا في وقت عملي !

*هل قتلتَ نباتاً او زهوراً ؟* 

نعم ..حين اقتلعت زهرة لحبيبتي !

 *هل سرقت ما ليس لك؟* 

 نعم .. سرقت قلب وحب  جيراني من غير ملّتي وديانتي !

*هل اشتهيتَ زوجة جارك؟*

لا أشتهي ماليس لي ! هكذا فطرني ربي !

*هل تعاليتَ على غيرك بسبب علوّ منصبك؟*

 كنت أرى نفسي اضعف الخلق أمام عظمة الرب !

*هل ارتفع صوتُك أثناء حوار؟*

 لم اكن احاور سوى ربي باكياً هامساً !

*هل خاض لسانك في شهادة زور؟*

قلت زوراً حين سترت على جارة لي !

*هل قبلتّ رشوة ؟*

نعم، كثيراً جداً .. قبلات من طفلتي لتلبية طلباتها.

*وماذا فعلت عملاً صالحاً أيضاً؟*

 كنتُ مرة عينًَا لأعمى، واخرى يدًاً لمشلول، وساقًا لكسيح، أباً ليتيم، قلبي نقيّ، يداي طاهرتان، غنيت وضحكت وقهقهت ورقصت وعزفت على الناي في فرح جار لي من غير الأوغاريتيين !

مبروك ايتها الروح : لقد نجحت في المرحلة الأهم ! قال القاضي وهو يقفل المحضر تحت نظرات الاستغراب من الروح.

*ياسيدي القاضي : ألن تسألني عن ايماني، عبادتي، صلاتي، صيامي، نسكي ؟!*

 لا أيها الروح الطاهرة..   تلك قضية لا سلطة لأحد عليها، تلك يحددها الرب وحده فقط..

يحددها الله وحده !!؟

 

 