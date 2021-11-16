اوغاريت... محاكمة علنية للروح*

قبل ما يقارب الثمانية آلاف عام من يومنا هذا قامت قرب مدينة اللاذقية السورية، إمارة/مملكة تدعى "اوغاريت" تركت للبشرية ارثا حضاريا رائعا لا سيما في راس شمرا احد نواحيها . كانت دولة صنّاعة زرّاعة ولها تاريخ عريق دامت قرابة خمسة آلاف سنة من سنة 6000 حتى 1190 ق.م. وفي قاعة اوغاريت بمتحف اللوفر بباريس يوجد نص اوغاريتي يقول:



في جلسة محاكمة علنية لروح أحد المتوفين قبل ان تلتحم نفسه بجسده مرة اخرى ليعيش السعادة والخلود في العالم الأبدي الجديد..!سأله قاضي محكمة الارواح :



*ايها الروح هل كذبت؟*



قال : نعم كذبت على زوجتي في مدح جمالها وجودة طهيها.



*هل عذّبت حيوانًا؟*



كلا..! عدا العصفور الذي اعجبني صوته فحبسته لمدة يومين ثم اطلقته..!



*هل أسلت مرة دماء حيوان دون ذنب؟*



كثيرا يا سيدي ..حين كنت اقدمه قرباناً للاله كي اطعم الفقراء..!



*هل كنتَ سبباً في دموع إنسان؟*



نعم ..أمي حين مرضتُ بين يديها !.

*هل لوّثت مياه النهر؟*



نعم حين سبحت فيه مرة وأنا في وقت عملي !



*هل قتلتَ نباتاً او زهوراً ؟*



نعم ..حين اقتلعت زهرة لحبيبتي !



*هل سرقت ما ليس لك؟*



نعم .. سرقت قلب وحب جيراني من غير ملّتي وديانتي !



*هل اشتهيتَ زوجة جارك؟*



لا أشتهي ماليس لي ! هكذا فطرني ربي !



*هل تعاليتَ على غيرك بسبب علوّ منصبك؟*



كنت أرى نفسي اضعف الخلق أمام عظمة الرب !



*هل ارتفع صوتُك أثناء حوار؟*



لم اكن احاور سوى ربي باكياً هامساً !



*هل خاض لسانك في شهادة زور؟*



قلت زوراً حين سترت على جارة لي !



*هل قبلتّ رشوة ؟*



نعم، كثيراً جداً .. قبلات من طفلتي لتلبية طلباتها.



*وماذا فعلت عملاً صالحاً أيضاً؟*



كنتُ مرة عينًَا لأعمى، واخرى يدًاً لمشلول، وساقًا لكسيح، أباً ليتيم، قلبي نقيّ، يداي طاهرتان، غنيت وضحكت وقهقهت ورقصت وعزفت على الناي في فرح جار لي من غير الأوغاريتيين !



مبروك ايتها الروح : لقد نجحت في المرحلة الأهم ! قال القاضي وهو يقفل المحضر تحت نظرات الاستغراب من الروح.



*ياسيدي القاضي : ألن تسألني عن ايماني، عبادتي، صلاتي، صيامي، نسكي ؟!*



لا أيها الروح الطاهرة.. تلك قضية لا سلطة لأحد عليها، تلك يحددها الرب وحده فقط..



يحددها الله وحده !!؟