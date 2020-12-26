الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 25/12/2020، أن “الجانب الروسي في اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصد 32 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما سجل الجانب التركي 13 خرقاً”.



وجاء في النشرة الإخبارية على الموقع الإلكتروني للوزارة: “سجل الجانب الروسي في اللجنة المشتركة الروسية التركية، 32 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظات: إدلب – 15، اللاذقية – 12، حماة – 5. بينما سجل الجانب التركي 13 خرقا (ما أكده الجانب الروسي – صفر)”.



من جهة أخرى أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين، الجمعة، بقيام العسكريين السوريين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام، على مساحة 1.5 هكتار.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية: “قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، تطهير أراضي على مساحة 1.5 هكتار، في مدينة دوما وفي مدينة درعا وعثمان والنعيم، إضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 21 عبوة ناسفة”.