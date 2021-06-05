الدفاع الروسية: رصد 39 اعتداء من قبل التنظيمات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 39 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



و تم رصد 39 اعتداء من الأراضي التي ينتشر فيها إرهابيو تنظيم (جبهة النصرة) بينها 21 اعتداء في إدلب و10 في اللاذقية و4 في حماة و4 في حلب.



ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها عشرات الاعتداءات خلال الأسابيع الأخيرة على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية.