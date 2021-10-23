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الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 13 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر اللواء البحري فاديم كوليت نائب مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له أنه تم رصد 13 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” وهي 5 هجمات في محافظة حلب و5 في إدلب و2 في اللاذقية واعتداء واحد في حماة.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها في الرابع عشر من الشهر الجاري 8 اعتداءات على مناطق ومواقع في أرياف حلب وحماة واللاذقية.