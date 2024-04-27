محاولة انقلابية في الشمال تكشف عن أكبر ملف فساد مالي

رغم أن المواجهات التي تندلع بين الفصائل العسكرية في شمال سوريا ليست جديدة وتكررت لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، فإن الحادثة التي شهدتها مدينة مارع بريف حلب، ليل الخميس، حملت ملابسات “استثنائية”، كونها أخرجت إلى العلن ملفات “فساد” صادمة.

والحادثة كان مسرحها البيت الداخلي لما تعرف باسم “فرقة المعتصم” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المعارض.

وتمحورت المواجهة فيها بين طرفين، الأول هو القائد العام، المعتصم عباس والفريق الموالي له، والثاني هو المجلس العسكري وقادته، ومن أبرزهم مصطفى سيجري وعلاء الدين أيوب الملقب بـ”الفاروق أبو بكر”.

وفي التفاصيل، نشر “المجلس العسكري” في ساعة متأخرة من ليل الخميس بيانا، أعلن فيه “عزل القائد المعتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية”، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة “الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الشعب والمال العام”.

ونص البيان أيضا على إحالته مع 4 آخرين من أقربائه إلى التحقيق الداخلي، مع الشروع بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لهم، والمسجلة بعد عام 2011.

ولم تمر مثل هذه الخطوة دون تبعات، حيث اندلعت اشتباكات محدودة بين الطرفين المتصارعين، أسفرت عن إصابة قائد الفرقة واعتقاله ومقتل أخيه، وإصابة آخرين من الفريق التابع له.

وبعدما أشار بيان منفصل آخر إلى تسليم المعتقلين لقيادة “الجيش الوطني”، ذكر نشطاء وصحفيون لموقع “الحرة”، أن “قائد الفرقة نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة بعد إصابته، في حين لا تزال حالة التوتر سائدة” حتى نشر هذا التقرير.

وتعتبر “فرقة المعتصم” من أبرز الفصائل المنضوية ضمن تحالف “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويتركز نفوذها بالتحديد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وكانت قد عاشت قبل أشهر حالة توتر بين الجناحين المتصارعين الممثلين بقائدها وقادة “المجلس العسكري”، بسبب ملفات فساد مالية.

ووصلت المجريات إلى نقطة الانفجار بعد وصول معلومات لكل طرف عن نية الأول تحييد الثاني.

وفي بيان عزل “القائد العام”، ذكر القيادي في الفرقة العسكرية، مصطفى سيجري، أن القرار اتُخذ بعد “اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ (الثورة) السورية، تورط فيه المدعو أبو العباس (المعتصم) وإخوته”.

واعتبر أن القائد العام “حوّل الفصيل من عسكري ثوري إلى شركة تجارية أمنية خاصة بعائلته في مارع”، كما بنى “ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة أميركية النوعية، والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا، وتقدر بملايين الدولارات”.

واتهم قائد الفرقة أيضا بـ”إخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفصيل، وتقدر بملايين الدولارات”.

إضافة إلى “نهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا، والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية، وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهريا”.

كما أن القائد العام “انتهج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين، تتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار، التي تقدر بملايين الدولارات شهريا”.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الفرقة العسكرية ككل بشأن ما شهده بيتها الداخلي ليلا.

ومع ذلك، نشر مقربون من “المعتصم عباس” تسجيلات صوتية له عبر تطبيق “واتساب” و”تلغرام”، رد فيها على ما وُجه له من اتهامات.

وبعدما وصف المنقلبين عليه بـ”الغدارين”، قال إنهم “كاذبون”، مهددا بعدم ضياع “دم أخيه” الذي قتل.

وأضاف أنه احتُجز لأربعة ساعات ثم خرج، مردفا: “غدروا بي (سيجري وعلاء الدين أيوب).. لكي يستلموا القيادة”.

اتهامات “التعامل مع النصرة”

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فصائل ريف حلب صراعات داخلية، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية وتقارير صحفية، اشتباكات راح ضحيتها في غالب الأحيان مدنيون.

وتباينت تعليقات مراقبين وخبراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حصل.

ففي حين أن هناك من اعتبر الحادثة والمواجهات أنها “بدوافع انقلابية”، كتب آخرون أنها تندرج في إطار “تصحيح المسار العسكري”، يأتي كشف ملفات الفساد كخطوة أولى منها.

وفي إحدى التسجيلات الصوتية التي استمع إليها موقع “الحرة”، قال القيادي علاء الدين أيوب، الملقب بـ”الفاروق أبو بكر” ،إن قائد الفرقة العسكرية قد حوّل الفصيل إلى “شركة استثمار”.

ووُجه له اتهام يتعلق بالتنسيق مع “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام حاليا) للتوغل في مناطق ريف حلب الشمالي، خاصة أن نفوذ الأولى يقتصر على محافظة إدلب فقط، وتصنف على قوائم الإرهاب.

وأضاف: “المعتصم عباس حاول التنسيق مع تحرير الشام لاغتيال قادة عسكريين من مارع، وكنا نقف ضده في هذا الموضوع”.

لكن “القائد العام” نفى هذه الاتهامات، وأضاف أنه تفاجأ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول في “الحكومة المؤقتة” المعارضة، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه، الذي قتل فيما بعد متأثرا بجروحه.