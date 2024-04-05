الدفاع الروسية تكشف عن قصف مواقع لإرهابيي جبهة النصرة

قصفت القوات الجوية الروسية مواقع لتمركز التنظيمات المسلحة في سورية، حيث كان مسلحون يختبئون في مناطق جبلية منعزلة وصعبٌ الوصول إليها.

وذكر اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، أن الضربات الجوية دمرت قاعدتين للمسلحين في سلاسل جبال العمور بمحافظة حمص والبشري بمحافظة دير الزور.

وفي نفس السياق، أفاد بوبوف بتسجيل هجومين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث استهدف مسلحو “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” مواقع قوات الجيش السوري في حلب واللاذقية.

وأصيب جندي سوري في محافظة اللاذقية نتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة أطلقها المسلحون على مواقع الجيش السوري.



RT