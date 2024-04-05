الدفاع الروسية تكشف عن قصف مواقع لإرهابيي جبهة النصرة

05-04-2024

الدفاع الروسية تكشف عن قصف مواقع لإرهابيي جبهة النصرة

قصفت القوات الجوية الروسية مواقع لتمركز التنظيمات المسلحة في سورية، حيث كان مسلحون يختبئون في مناطق جبلية منعزلة وصعبٌ الوصول إليها.

وذكر اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، أن الضربات الجوية دمرت قاعدتين للمسلحين في سلاسل جبال العمور بمحافظة حمص والبشري بمحافظة دير الزور.

وفي نفس السياق، أفاد بوبوف بتسجيل هجومين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث استهدف مسلحو “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” مواقع قوات الجيش السوري في حلب واللاذقية.

وأصيب جندي سوري في محافظة اللاذقية نتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين من طائرة مسيرة أطلقها المسلحون على مواقع الجيش السوري.


RT

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...