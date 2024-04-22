مَن الجهة التي تبنّت الهجوم على حافلة المبيت التابعة للقوات الرديفة ببادية حمص؟

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلة مبيت تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في 18 أبريل، والذي أسفر عن استشهاد 21 عنصراً وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم “داعش”، أن الهجوم وقع عندما نصب مسلحون من التنظيم كميناً لحافلة تقل عناصر من القوات الرديفة، حيث كانت تسير في طريق بادية السخنة في شرق حمص.

وذكرت “أعماق” أنه عند وصول الحافلة إلى منطقة الكمين، تم إطلاق النار عليها بشكل كثيف باستخدام أسلحة رشاشة.

وأكدت مصادر أن الهجوم الذي وقع مساء الخميس 18 أبريل أدى إلى استشهاد 21 عنصراً من القوات الرديفة للجيش السوري، بعد استهداف حافلتهم في محور السخنة- الطيبة ببادية تدمر في ريف حمص الشرقي.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى عقب الهجوم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه في تلك المنطقة، حيث شهدت حوادث سابقة تم فيها استهداف سيارات تقل عناصر من الجيش والقوات الرديفة.

علاوة على ذلك، تم رصد حالات زرع عبوات ناسفة على الطرق في المحور نفسه.

أثر برس