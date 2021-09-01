التغيرات المناخية أثرت سلباً على إنتاج الحمضيات

بين مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس سهيل حمدان أن تقديرات الإنتاج الأولية حسب الواقع الراهن لموسم الحمضيات2021- 2022 وبناءً على التعديلات التي تمت من خلال الجولات الإحصائية الواردة من مديريتي الزراعة في طرطوس واللاذقية تبلغ حوالي 786885 طن على مستوى سورية منها 213687 طن في طرطوس و 563665 طن في اللاذقية، وبمساحة 41575 هكتار مزروعة بحوالي 14.5 مليون شجرة منها 13.9 مليون شجرة مثمرة.



وقال حمدان: تم إعادة تقييم الأضرار الناتجة عن الإجهادات اللاإحيائية الناتجة عن العطش بسبب عدم تأمين كميات مياه الري اللازمة لنمو وتطور ثمرة الحمضيات وخاصة في المراحل الحرجة لنمو الثمار وذلك في بعض مناطق زراعة الحمضيات في اللاذقية نتيجة تراجع مخزون السدود هذا العام، مضيفاً: إن أثر التغيرات المناخية أصبح واضحاً على الإنتاج الزراعي عموماً وعلى الحمضيات خصوصاً باعتبارها شجرة معروفة باحتياجها الكبير لعمليات الخدمة والرعاية المختلفة وخاصة الري طول موسم الجفاف الذي يمتد في الظروف الطبيعية لحوالي خمسة أشهر على الأكثر.



وأوضح حمدان أن إنتاج الموسم الحالي انخفض عن المتوسط العام لإنتاج الحمضيات خلال الفترة 2016- 2021 حيث انخفض إجمالي إنتاج اللاذقية بنسبة 31.7% وطرطوس بنسبة 12.5% ، كما انخفض إنتاج سورية بنسبة 27.3% بالمقارنة مع المتوسط العام للسنوات الخمس الماضية.