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التعليم العالي تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريسية بالكليات التطبيقية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للتعليم التقاني حاجتها لتعيين مؤهلين من حملة شهادة الدكتوراه أو المؤهل العلمي المطلوب في عضوية الهيئة التدريسية بوظيفة مدرس في الكليات التطبيقية التابعة لجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة.


وذكرت الوزارة في إعلانها أنه يمكن للراغبين تقديم طلباتهم الخطية إلى الكليات التطبيقية في الجامعات المذكورة اعتباراً من الأحد 28-11-2021 ولغاية يوم الخميس 30-12-2021.


وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على الشروط وإجراءات التقدم والاختصاصات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني.