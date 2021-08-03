اشتعال صهريج محمل بـالبنزين يسفر عن انقطاع الاوتستراد الدولي

أكد مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص اشتعال صهريج محمل بمادة البنزين بعد تدهوره على الاوتستراد الدولي حمص _ طرطوس في موقع الهيثمية بريف تلكلخ، واقتصار الأضرار على الماديات ونجاة السائق.



وأشار المصدر إلى أن الصهريج كان قادما من مصفاة بانياس في طرطوس باتجاه حمص، وأسفر اشتعاله عن انقطاع الاوتستراد الدولي ما بين حمص وطرطوس من المسارين ( الاتجاهين ) في الموقع المذكور، لافتا الى أن الوحدات الشرطوية قامت بتحويل مسار السير من مفرق منطقة الباروحة و جسر الجعفريات على الطريق القديم.وبين المصدر أن فرق الإطفاء والدفاع المدني بمؤازرة الوحدات الشرطية تعمل حتى اللحظة على إخماد النيران.



الوطن