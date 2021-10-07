أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "توقيع وثيقة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا قريباً".

وأكد أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس الأربعاء، في موسكو مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف، أنّ "إيران وروسيا لديهما مواقف متطابقة تجاه قضايا المنطقة".



وأشار إلى ضرورة رفع القيود الاحترازية والمتعلّقة بالحدّ من تفشّي فيروس كورونا عن رجال الأعمال الإيرانيين، مبيّناً أنّه، نظراً إلى تليقح ما يزيد على 70% من الشعب الإيراني باللقاحات المضادة لهذا الفيروس الوبائي، فلقد تم رفع كلّ القيود عن الرحلات التجارية من إيران وإليها.



وبشأن القضية الفلسطينية، أكد أمير عبد اللهيان أنّ "إيران لديها مواقف واضحة تجاه فلسطين، ولن تتسامح مع التحركات الإسرائيلية". أمّا فيما يتعلّق بالملف السوري، فبيّن أمير عبد اللهيان أنّ "هناك اتفاقاً ثنائياً على ضرورة حلّ هذه القضية".



وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ بلاده "في صدد عقد اجتماع لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان، تحضره روسيا في المستقبل القريب"، وقال "إننا سنشارك في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان"، المقرَّر عقده في العاصمة الروسية.



وتطرّق وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمره الصحافي مع لافروف، إلى المناورة العسكرية "فاتحي خيبر"، التي نفّذتها إيران على مقربة من الحدود الشمالية الغربية للبلاد، مصرحاً بأنّ "أذربيجان أجرت حتى الآن 6 مناورات مع أطراف خارجية، بينما لم تنفذ إيران سوى مناورة واحدة".



وفي جانبٍ آخر من تصريحاته، أعرب أمير عبد اللهيان عن عدم ارتياحه إلى تنصُّل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إدانة الحادث الإرهابي في مدينة كرج، مشدّداً، في الوقت نفسه، على "استعداد طهران لتنظيم إجراءات زيارة رئيس الوكالة رافائيل غروسي" للبلاد.



وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ "إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات في فيينا بشأن خطّة العمل الشاملة في أقرب وقت".



يُشار إلى أن أمير عبد اللهيان وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم أول أمس الثلاثاء، للبحث في تطوّرات المنطقة والتحركات الإسرائيلية.