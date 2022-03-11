تسريبات أوروبية: محادثات فيينا على شفا الانهيار بسبب موسكو

أفاد تقرير نشره موقع «POLITICO.EU» نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، بأن المحادثات النووية الإيرانية «على شفا الانهيار» بسبب المطالب الروسية بإعفاء موسكو من أي عقوبات غربية مستقبلية على تعاملاتها مع إيران.



وقال ديبلوماسيان للموقع إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بشأن الطلبات الروسية، ما يهدد إحياء اتفاق العام 2015.

وتطلب روسيا، وفق التقرير، أن تتضمن أي عودة إلى الاتفاق ضمانات بإعفاء أي تعاون روسي مستقبلي مع إيران من عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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وأوضح ديبلوماسيون أن مفاوضي الدول الغربية «لا يمكنهم إيجاد طريقة لتلبية هذه المطالب»، ولذا يرجّح أن تتوقف المحادثات للسماح بإجراء «مسار تفاوض ثنائي روسي إيراني».

وقال مسؤول «غربي كبير» للموقع، إن «المطالب الروسية مستحيلة لأن المفاوضات في فيينا تدور حول العودة للامتثال باتفاق 2015، وليس بشأن فرض عقوبات على موسكو».

وقدّم كبير المفاوضين الروس في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، مطالب بلاده إلى منسق المحادثات إنريكي مورا.

وقال المسؤولون للموقع إنه خلال الأيام القليلة الماضية «كانت الأجواء في المحادثات متوترة للغاية وكان مستوى التوتر مرتفعاً».

وأوضح مسؤولون مطلعون على المفاوضات، أن «استعادة الاتفاق النووي بدون روسيا ممكن نظرياً. سيتطلب الأمر في المقام الأول العثور على دولة أخرى، مثل الصين أو ربما كازاخستان، لشحن فائض اليورانيوم المخصب من إيران، واستبداله باليورانيوم الطبيعي، والعمل مع إيران لتحويل محطة فوردو النووية إلى منشأة بحثية».