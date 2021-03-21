أفران الخبز السياحي في اللاذقية تسعّر على هواها

رفعت معظم أفران الخبز السياحي في مدينة اللاذقية أسعارها وأصبحت تبيع ربطة الخبز للمفرق بسعر ١٣٠٠ ليرة ضاربة بعرض الحائط دوريات حماية المستهلك وجولاتها الرقابية في الأسواق وأسعارها الرسمية.



وتشهد اللاذقية حركة تخبط في الأسعار ليتصدر سعر ربطة الخبز السياحي المرتبة الأولى في حديث الشارع وذلك بعد الحديث عن ارتفاع لتر الزيت إلى حوالي ١٢٠٠٠ ليرة سورية .



وتم رصد بيع ربطة الخبز في “المخبز اللبناني” في اللاذقية بسعر 1300 ليرة بشكل مخالف لتسعيرة مديرية حماية المستهلك وذلك في مخالفة تحتاج إلى وقفة من قبل مديرية التجارة الداخلية التي تتباهي بجملة “تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين”.



وجاء ارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي في اللاذقية من قبل الأفران بعد رفع سعرها في دمشق إلا أنه لم يتم رفع السعر رسميا في اللاذقية بحسب ما أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي لتلفزيون الخبر مضيفا “هناك أفران تقوم بوضع محسنات للخبز السياحي”.



من جهته قال رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك باللاذقية إنه “لم يتم تقديم أي بيان كلفة من قبل أفران الخبز السياحي”.



وقال عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف لتلفزيون الخبر إن “سعر طن الطحين ارتفع مجدداً في الأسواق”.



يذكر أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية أصدر منذ حوالي الشهر تسعيرة لربطة الخبز السياحي وزن ١كغ بـ ١٠٠٠ ليرة سورية.

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