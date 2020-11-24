آخر مستجدات فايروس كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الإثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة وشفاء 58 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7295 شفيت منها 3155 وتوفيت 380 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 118 ألف فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 911، أما عدد المتعافين فقد بلغ 69079 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 188 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 2302 أما عدد المتعافين فقد بلغ 120 ألف.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 355 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5796، أما عدد المتعافين فقد بلغ 344 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 160 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 554، أما عدد المتعافين فقد بلغ 150 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 89196 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 2862 أما عدد المتعافين فقد بلغ 63846.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 75867، فيما بلغ عدد الوفيات 2294، أما عدد المتعافين 49867.



وسجل المغرب أكثر من 328 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5396 ألف، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 275 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليونين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 49 ألف و232، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 153 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 454 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 12511، أما عدد المتعافين فقد بلغ 378 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و58 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 43 ألف و131.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 50 ألف و453.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 258 ألف بعد تسجيل أكثر من 834 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 59 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 37 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.