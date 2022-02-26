26-02-2022
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الثالث.. لحظة بلحظة
تواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور في إطار عمليتها الخاصة في أوكرانيا وسط تصعيد الغرب الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو مقابل جهود لبدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
ميدانيا
السلطات الأوكرانية تتحدث عن انفجارات وتبادل إطلاق نار في كييف دون أن توضح طرفيه
الدفاع الروسية تعلن فرض قواتها المسلحة في أوكرانيا سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول
الدفاع الروسية تعلن تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا
حطام صاروخين أوكرانيين من نوع "توتشكا أو" يسقطان على منازل في دونيتسك
ردود الفعل
فيسبوك يمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر الإعلانات
بايدن يوجه بتقديم 350 مليون دولار كـ"دعم أمني عاجل" لأوكرانيا
"سي إن إن": البنتاغون يفكر بفتح قناة اتصال مع موسكو لتنسيق الرحلات الجوية فوق أوكرانيا
إضافة تعليق جديد