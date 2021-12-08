الولايات المتحدة تخاطر بـ "لحظة السويس" في حرب تايوان

ريتشارد جافاد حيدريان:



تستخدم الصين استراتيجية "الفوز بدون قتال" للاستيلاء على الجزيرة تايوان، وهو غزو يمكن أن يبشر بنهاية إمبراطورية أمريكا



مانيلا - في كتابه "صعود وانهيار القوى العظمى" ، قال المؤرخ بول كينيدي إن "هناك [غالبًا]" تأخير زمني "ملحوظ بين مسار القوة الاقتصادية النسبية للدولة ومسار نفوذها العسكري/الإقليمي."

ومع ذلك ، كانت الصين بعيدة بشكل كبير عن النظرية ، حيث قامت بتحديث أكبر القوات المسلحة في العالم بسرعة وسط عقود من النمو الاقتصادي المستدام. إذا كان هناك أي شيء ، فإن بكين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية غير المتكافئة والتقليدية في آنٍ واحد.

على مدى العقود الثلاثة الماضية ، قام جيش التحرير الشعبي (PLA) الذي يبلغ قوامه مليون فرد بتوسيع أسطوله من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس وحاملات الطائرات والغواصات النووية ، بينما عزز نظام التحكم الشامل في اتصالات الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة الاستخبارية.

تفتخر الصين بالفعل بأكبر أسطول بحري في العالم ، مع سفن خفر السواحل العملاقة التي تقزم السفن الحربية للدول المجاورة الأصغر، كما تعمل الصين أيضًا على توسيع نطاق تواجدها العسكري والتجاري عبر سلسلة من القواعد الاستراتيجية ومنشآت الموانئ في المحيطين الهندي والهادئ.

وفي الوقت نفسه ، تعمل الصين أيضًا على تعزيز قدرات منع الوصول للمنطقة (A2 / AD) بسرعة - أي عبر الصواريخ الباليستية المضادة للسفن المدعوة ب"القاتل الناقل" (ASBMS) مثل منصات (DF-21D و DF-26) ، والتي تسمح للقوة الآسيوية لتحسين استغلال قربها الجغرافي من مسارح الصراع المحتملة في آسيا.

لقد عزز تطويرها القدرات الصواريخ فائقة السرعة من التفوق الحاد لقدرات الصين غير المتكافئة وكذلك القدرات النووية.

يعد تعزيز الصين السريع لقدراتها التقليدية وغير المتكافئة، وثيق الصلة بتايوان وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين مقاطعة منشقة.

الهدف النهائي للصين هو كسب أي حرب دون خوض معركة كبرى من خلال جعل أي تدخل مضاد محتمل من قبل الولايات المتحدة نيابة عن تايوان مكلفًا للغاية. على حد تعبير أحد المطلعين العسكريين الصينيين، "الهدف النهائي ... ليس اتخاذ إجراء ولكن [بدلاً من ذلك] ردع محاولات القوات الأجنبية للتدخل في قضية تايوان."

حذر المؤرخ الكبير نيال فيرجسون ونائب مستشار الأمن القومي السابق ماثيو بوتينجر من أن الولايات المتحدة قد تواجه "لحظة السويس" على تايوان ، في إشارة إلى كيف أنهت أزمة السويس عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين فعليًا الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية ، إذا فشلت في ردع كامل حجم الغزو الصيني في المستقبل القريب.

يعتبر العنصر العسكري مهمًا بشكل خاص في سياق التوترات عبر المضيق حيث كانت التدخلات البحرية الأمريكية هي التي أثبتت بشكل متكرر أنها ناجحة في الحفاظ على استقلال تايوان بحكم الأمر الواقع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة لبكين ، فإن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي هي تذكير دائم ومهين بأسبقية الولايات المتحدة، وبالتالي ضعفها النسبي في فنائها الخلفي.

كان تسليم هونغ كونغ من بريطانيا وماكاو من البرتغال في سنوات الشفق من القرن العشرين يعني أن تايوان ظلت بمثابة التذكير الأخير والأقوى بـ "قرن الإذلال" الذي اعترفت به الصين.

هناك مخاوف متزايدة من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ، الذي راهن إرثه على "التجديد العظيم" لأمته ، لن يتردد في "إعادة توحيد" تايوان بالقوة تحت حكم البر الرئيسي.

في أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، أخبر عدد من كبار الخبراء الصينيين نظرائهم الأمريكين أن (شي) مصمم على إعادة دمج الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، ولو بالقوة إذا لزم الأمر ، قبل نهاية فترة ولايته.

على الرغم من أنه ليس من الواضح إلى متى سيبقى شي في السلطة ، نظرًا لإزالته لحدود الفترة الرئاسية، حذر وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج من أن الغزو "الكامل" المحتمل للجزيرة قد يستغرق سنوات على عكس المتوقع لعقود من الزمن.

في هذا الاتجاه ، كان تحديث القوات المسلحة الصينية على رأس أولويات (شي). في الواقع، فإن التقدير الأكثر دقة للإنفاق الدفاعي للصين، في تعادل القوة الشرائية (PPP) بدلاً من أسعار الصرف في السوق ، يضع الإنفاق الدفاعي الفعلي للقوة الآسيوية بما يزيد عن 500 مليار دولار سنويًا ، وهو الثاني في الترتيب الدولي وليس بعيدًا عن الولايات المتحد

على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بمزايا نوعية كبيرة على الصين، فإن الأخيرة تعمل على سد الفجوة بسرعة. ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة RAND، في حالة حدوث صراع مباشر سيتكبد كلا الجانبين خسائر عسكرية كبيرة وأنه بحلول عام 2025 ، يمكن أن تتراوح الخسائر الأمريكية "من كبيرة إلى كبيرة جداً..."

في غضون ذلك ، حذرت دراسة أجرتها لجنة استراتيجية الدفاع الوطني من الحزبين من أن "قدرة أمريكا على الدفاع عن حلفائها وشركائها ومصالحها الحيوية الخاصة بها موضع شك متزايد" ، وأن واشنطن "قد تعاني الكثير من أجل الفوز، أو ربما تخسر، حربا ضد الصين أو روسيا ".

ذهب كبار الخبراء الأمريكيين إلى حد وصف الصين بأنها "قريبة" للولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ ، حيث "60٪ من البحرية الأمريكية [تقف] ضد نظيرها من القوى البحرية والجيش والقوات الجوية في الصين. "

في تقريره الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن القوة العسكرية للصين، حذر البنتاغون مؤخرًا من توسيع "منصات إيصال الأسلحة النووية البرية والبحرية والجوية للصين" ، والتي يمكن أن "تزود بكين بخيارات عسكرية أكثر مصداقية في حالة الطوارئ ضد تايوان".

على أقل تقدير ، حذر مسؤول كبير سابق في البنتاغون من أن الصين تأمل في استخدام "استراتيجية الفوز دون قتال" ، حيث "تجعل الجميع يعتقدون أنهم يتسلقون سلم التصعيد على طول الطريق إلى الأسلحة النووية إذا كان عليهم ذلك"

إن أحد المجالات الرئيسة التي تثير قلق الولايات المتحدة هو سباق الصين لإتقان قدراتها الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكن أن تخترق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية للولايات المتحدة بالإضافة إلى شل أنظمة الاتصالات الشاملة في حالة نشوب حرب.

على مدى السنوات الخمس الماضية ، ورد أن الصين أطلقت مئات الاختبارات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مقارنة بتسعة فقط أجرتها الولايات المتحدة ، وذلك وفقًا للجنرال بالقوات الجوية الأمريكية جون هايتن ، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة.

بكل المؤشرات ، تضاعف الصين من جهودها في تطوير صواريخ فرط صوتية قابلة للمناورة وغير قابلة للكشف للغاية ، والتي يمكن نشرها لكل من القوات النووية التقليدية وكذلك أنظمة الصواريخ القاتلة غير المتكافئة.

من المقرر أن يقوم معهد AVIC لبحوث الديناميكا الهوائية المدعوم من الدولة في الصين بإطلاق نفق رياح جديد لغرض محدد هو اختبار "فصل وإطلاق" الأسلحة من المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، والتي من شأنها "تعزيز البحث والتطوير للأسلحة والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الصين".

من خلال إتقان تكنولوجيا الصواريخ بسرعة، تنشر الصين الآن مجموعتها الواسعة من صواريخ "حاملات-قاتلة" متوسطة المدى، بما في ذلك أحدث طراز DF-16 والمزيد من DF-21C بعيد المدى، عبر سواحلها الشرقية ، وبذلك كل اليابان وأجزاء كبيرة من غرب المحيط الهادئ ضمن نطاقها.



وبحسب ما ورد قامت الصين ببناء نماذج بالحجم الطبيعي لطائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز F-35، والتي تم وضعها في ميدان الرماية (كورلا) التابع لقوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في شينجيانغ.

في السابق، تضمنت تجارب محاكاة إطلاق النار مقاتلات أمريكية أقل تقدمًا من طراز F-15 Eagle ، مما يؤكد ثقة الصين المتزايدة في مواجهة المعدات العسكرية الأكثر تقدمًا لمنافسيها.

يعتقد الخبراء أن الغرض من كل هذه التدريبات وعمليات النشر الجديدة هو ردع أي تدخل أمريكي ياباني مشترك محتمل في حالة الغزو الصيني لتايوان.

قال أحد المطلعين العسكريين في شركة (Chinse) لصحيفة (South China Morning Post): "إنه تدريب على استهداف القواعد الجوية والطائرات على المدارج من خلال إطلاق الذخائر العنقودية، والتي ستدمر كليهما"، و"الهدف النهائي للتدريب ليس اتخاذ إجراءات ولكن ردع محاولات القوات الأجنبية للتدخل في قضية تايوان" ، مشددًا على مركزية أزمة تايوان في التخطيط العسكري للصين.

واستجابة لقدرات الصين سريعة التطور، من المقرر أن تقوم إدارة بايدن بتحديث سياسة الدفاع الصاروخي للبلاد في أوائل عام 2022 كجزء من سياسة الدفاع الوطني الجديدة الأوسع نطاقًا.

في غضون ذلك ، أعلن البنتاغون أن وكالته للدفاع الصاروخي قد أعطت الضوء الأخضر لعقود من قبل كبار منتجي الأسلحة ، وهم( Raytheon Technologies Corp و Lockheed Martin Corp (Northrop Grumman Corp ، لتطوير نماذج أولية للدفاع الصاروخي ضد المركبات الإنزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كجزء من استراتيجية "الردع المتكاملة" ، من المرجح أيضًا أن تدرس إدارة بايدن توسيع أنظمة الدفاع الصاروخي بالتنسيق مع حلفاء المحيطين الهندي والهادئ.

في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين من أن واشنطن وحلفاءها سيتخذون "إجراءً" موحدًا إذا استخدمت بكين القوة ضد تايوان. وفي وقت سابق من هذا العام ، حذر وزير الدفاع البريطاني ، بن والاس ، خلال زيارة إلى بروكسل لعقد اجتماع مع حلفاء الناتو ، الصين من "زعزعة استقرار المنطقة" و "إثارة المزيد من الصراع في مناطق أخرى متنازع عليها". وقال والاس: "يجب حل الخلاف بين البر الرئيسي للصين وتايوان بالطرق السلمية" ، محذرا من اتخاذ بكين إجراءات عدوانية.

في غضون ذلك ، حاول وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون طمأنة تايوان بالقول إنه "من غير المعقول" أن تجلس بلاده على الهامش في حالة نشوب صراع. فوسط تعاون دفاعي عميق بين حلفاء AUKUS (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة): "سيكون من غير المعقول ألا تدعم استراليا الولايات المتحدة في أي إجراء إذا اختارت الولايات المتحدة اتخاذ هذا الإجراء.

(كل هذا يعني انه موضوع تايوان على صفيح ساخن)

ترجمة: مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية

فينيكس