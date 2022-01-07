سورية في المرتبة العاشرة عالميا بانتاج العدس وصدرت ١٩ الف طن

تعتبر سورية من أهم البلدان المنتجة للعدس في العالم حيث احتلت المرتبة العاشرة عالميا في عام 2020 بكميات 200 ألف طن.

واحتلت المرتبة الرابعة بإنتاجية وحدة المساحة والتي بلغت في عام 2020 حوالي 1777 كغ/ هكتار ، وهو منتج تتركز زراعته في بلدان أهمها : كندا- الهند - تركيا- أمريكا- نيبال- استراليا – أثيوبيا – بنغلادش – الصين – كازخستان .

وقد شهدت السنوات العشر الاخيرة تذبذب في انتاج العدس في سورية.

قدرت صادرت سورية في عام 2020 من العدس بحوالي 19138 طن بقيمة بلغت مايقارب 11.32 مليون دولار. وكانت وجهة الصادرات الى دول تركيا، العراق، السعودية.. الخ. ومن أهم الدول المستوردة عالمياً للعدس الهند في المرتبة الاولى, تليها تركيا, بنغلادش.



موسوعة المُصدر السوري