8 أشياء لا تبحث عنها على جوجل كي لا تخاطر بأمانك وأموالك أو صحتك!

كلما احتجت إلى بعض المعلومات عن أي موضوع، فإنك تعتمد ببساطة على محرك البحث جوجل، ورغم ما يوفره من مصادر تساعدك على الإجابة، لكن هناك أشياء لا تبحث عنها على جوجل، لأن بعض ما تجده على محرك البحث الأشهر قد يكون مزيفاً وغير حقيقي.



فبعض المعلومات التي تجدها على جوجل لا يتم التحقق منها إلى حدٍّ كبير، وقد وجد المحتالون طريقة لاستغلال ذلك من خلال تحسين نتائج البحث للمواقع المُزيفة أو تفاصيل الاتصال أو العناوين، وأيضاً، في بعض الأحيان قد يتم تضليلك عندما يتعلق الأمر بالنصائح الطبية أو المهنية.





1- احذر عند البحث عن أرقام الاتصال بخدمة العملاء على جوجل



إنها إحدى أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً عبر الإنترنت، إذ ينشر المحتالون قوائم أعمال وأرقام خدمة عملاء مُزيفة على مواقع الويب لجعل الناس يعتقدون أنها أرقام أصلية لخدمة العملاء وإيقاعهم في الفخّ.



لكن معظم التطبيقات والخدمات تحتوي على نوافذ دردشة مُدمجة لخدمة العملاء ولا تحتوي حتى على أي رقم اتصال يمكنك الاتصال به، أو يُمكنك التأكد من دقة الأرقام من مواقع هذه الخدمات الرسمية.



2- تحقق دائماً من عنوان الـ URL عند البحث على الخدمات المصرفية



يُنصح بشدة بعدم إجراء بحث على جوجل عن الموقع الإلكتروني للخدمات المِصرفية التي يقدمها المِصرف الذي تتعامل معه ما لم تكن تعرف عنوان الإنترنت URL الرسمي الدقيق الخاص به.



وذلك لأن المحتالين يمكنهم نشر مواقع مصرفية مزيفة عبر الإنترنت لتصفح تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك، لذلك عليك دائماً إدخال عنوان URL لبوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية لمِصرفك للوصول إلى الموقع بأمان، كما أشار موقع Gadgets Now.



3- لا تبحث عن تطبيقات أو برامج على جوجل لتحميلها



تجنَّب البحث عن تطبيقات أو برامج أو أي ملفات أخرى على جوجل، وابحث دائماً على التطبيقات على متاجر التطبيقات الرسمية مثل جوجل بلاي Google Play لأجهزة الأندرويد وApple Store لأجهزة آيفون، وذلك لأن جوجل مليء بروابط لبرامج وتطبيقات خبيثة.



4- استشِر دائماً طبيبك وليس جوجل



إذا كنت مريضاً فاذهب إلى الطبيب، من الأكيد أن جوجل ليس مكاناً للبحث عن الأدوية أو العلاجات، إذ يُنصح بشدة بعدم تخطي الطبيب والاعتماد على معلومات بحث جوجل للتعرف على طبيعة مرضك إذا كنت تمر بوعكة صحية، فضلاً عن أنه أمر خطير أن تشتري أدوية بناءً على المعلومات التي تجدها على جوجل.



5- لا تُصدّق بشكل أعمى نصائح التغذية وإنقاص الوزن



كل جسم بشري فريد من نوعه ويعمل بشكل مختلف. لذلك لا تتلقّ نصيحة بشأن إنقاص الوزن أو تأخذ بنصائح غذائية أخرى من جوجل. إذا كنت ترغب في تغيير نظامك الغذائي، فاذهب إلى اختصاصي التغذية، وإذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فاستشِر الطبيب أولاً ثم تابع حالتك.



6- لا تصدق نصائح سوق البورصة



مثل الصحة فإن التمويل الشخصي والتعامل في سوق البورصة، لا يمكن أن تكون هناك خطة استثمارية واحدة تجعل الجميع أثرياء. لذلك تجنب أخذ النصائح من نتائج بحث جوجل أثناء الاستثمار.



7- تحقّق من عناوين المواقع الإلكترونية الحكومية



تماماً مثل المواقع المصرفية الإلكترونية، فإن المواقع الحكومية مثل ضريبة البلدية والمستشفيات وما إلى ذلك تُعد أهدافاً رئيسية للمحتالين. ونظراً لأنه من الصعب تحديد موقع الويب الأصلي، فاختر دائماً زيارة أي موقع ويب حكومي معين مباشرةً بدلاً من البحث عنه على جوجل.



8- تجنَّب البحث عن القسائم وعروض مواقع التجارة الإلكترونية



صفحات الويب المزيفة لما يسمى بالعروض على مواقع التجارة الإلكترونية غمرت بحث جوجل، وهذه عملية احتيال كلاسيكية أخرى يتم فيها إغواء الضحايا بصفقات مغرية للنقر على مواقع الويب الخبيثة وسرقة تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدماتهم المصرفية الإلكترونية.



نصائح لتحويل جوجل إلى محقق إلكتروني محترف



سواءً أعجبنا ذلك أو لم يعجبنا؛ يُعَدُّ جوجل بوابة أغلب الناس إلى الإنترنت، وعبره يعرفون الكثير من المعلومات، لذلك سيكون جيداً تعلم المزيد من الخدع الجديدة لاستخدامه بشكل أكثر احترافية، وقد جمعنا أهم 8 مزايا تسهل علينا استخدام جوجل اقتباساً من تقرير صحيفة New York Times الأمريكية، وشبكة Fox News الأمريكية.



1- جرب البحث المتقدم



يعرف الجميع طريقة البحث العادي على جوجل. لكن الباحثين المهرة يفضلون خاصية البحث المتقدم، التي تساعدك على تنقية نتائجك. يمكنك إيجاد مواقع إلكترونية بكلمات معينة، وجمل دقيقة، وأرقام، ولغات، ومناطق، وغيرها من العوامل المحددة.



أثناء محاولة البحث الأولى اضغط على الإعدادات/Settings، ستجدها أسفل مكان الكتابة الأساسي على اليمين مباشرة، وابحث عن بحث متقدم/Advanced Search. ستجد خانات كثيرة للبحث. يمكنك بهذه الطريقة تنقيح بحثك بعدة طرق.



إذا كنت عاجزاً عن إيجاد شيء محدد على أحد المواقع لأنه يفتقر لخاصية بحث جيدة، فهناك خانة في بحث جوجل المتقدم يمكنك أن تبحث فيها بالموقع أو بالرابط. بالنسبة للوسائط، يمكنك البحث بحجم الصورة أو أبعادها، أو اللون، أو البحث بالموقع أو يمكنك حتى تنقية النتائج بحقوق الملكية.



2- طرق البحث السريعة والسهلة



إذا كنت لا تحتاج كل مرشحات التنقيح الموجودة في البحث المتقدم هذه، يمكنك إذاً استخدام العديد من الاختصارات من أجل البحث العادي. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شيء محدد يمكنك إضافة علامات التنصيص للكلمة أو الجملة مثل “The Last Dance”.



إذا كنت تريد استثناء كلمة، ضع علامة الطرح (-) قبل الكلمة التي لا تريدها.



ويمكنك أن تضع علامة (+) قبل أي كلمة تريد التأكيد على أهميتها.



يمكنك أيضاً البحث في أحد المواقع مباشرة عن طريق كتابة Site: قبل الرابط ثم اتبع الرابط بالمصطلح الذي تبحث عنه. مثال (site:komando.com “google”) ويمكنك استخدام الطريقة ذاتها للبحث عن محتوى ذي صلة باستخدام (related:).



ضع علامة @ قبل الكلمة لتبحث على المواقع الاجتماعية، أو أضف # قبل الكلمة للبحث عن الهاشتاغ. ويمكنك استخدام علامة * محل كلمة تجهلها، أو لتحفظ مكاناً ما. يمكنك حتى البحث في نطاق معين من الأرقام بالطريقة التالية: 2002..2018.

3- ابقَ مطلعاً على الجديد بالطريقة السهلة



هل تريد إلقاء نظرة سريعة على الطقس اليوم؟ بافتراض أن الجهاز الذي تستخدمه يعرف المكان الذي أنت فيه، اكتب على جوجل كلمة الطقس وستحصل على تنبؤات الطقس المفصلة يومياً مع توقعات بالأيام القادمة. يمكنك أيضاً كتابة الطقس في أتلانتا، أو أي مكان على الخريطة، وستحصل على تحديث مفصل عن طقس في تلك المنطقة.



4- الرياضيات أصبحت سهلة



لا تريد البحث عن تطبيق آلة حاسبة؟ اكتب فقط مسألتك الحسابية أو المعادلة في مكان البحث لتحول جوجل إلى آلة حاسبة بسيطة. ويمكنك أيضاً كتابة “calculator” في مكان البحث وستجد آلة حاسبة تظهر أمامك.



يمكن لجوجل أيضاً تحويل العملات ويساعدك في المسائل الهندسية. اكتب فقط Solve واملأ الباقي. يمكن لجوجل حتى أن يرسم رسومات بيانية.



5- العد التنازلي النهائي



هذه المهارة مفيدة على نحو صادم، خاصة في المطبخ. فقط ابحث على جوجل عن كلمة Timer وستجد ساعة عد تنازلي مضبوطة مسبقاً على 5 دقائق، يمكنك تغييرها بسرعة للفترة التي تريدها. واضغط على المربع الموجود بالأعلى لتحولها إلى ساعة إيقاف.



6- إيجاد أصل الكلمة



يستخدم الكثير من الناس جوجل باعتباره قاموساً، ويكتبون كلمة ويلحقونها بكلمة “تعريف” في محرك البحث. لكن جوجل أكثر من مجرد مدخل بسيط، إذ يقدم لك مرادفات وأضداداً، وعادة ما يقدم أصل الكلمة أيضاً.



لذا إذا كنت تحب أن تعرف أن كلمة “night” أصلها في الإنجليزية القديمة “neaht”، فيمكنك أن تلعب هذه اللعبة اللغوية طوال اليوم.



7- البحث عن شيئين بالتزامن



معظمنا كان يعتقد أنه يجب البحث عن مصطلح واحد في المرة، أولاً نبحث عن باريس، ثم نبحث عن تاريخ الطيران.



إذا لم تكن واثقاً مما تبحث عنه، يمكن لجوجل المزج بين بحثين. كل ما عليك هو إضافة مصطلحات البحث التي تريدها، وتفصل بينها بكلمة And أو Or.



8- أرشيف جوجل للصحف



على عكس شريحة الصور المصغرة الخرقاء الموجودة في المكتبة المحلية في منطقتك، احتفظ جوجل بآلاف الصحف في صورة PDF، يعود الكثير منها إلى الثورة الأمريكية.



ستجد صحفاً من كل أنحاء العالم، بعدد من اللغات. بعض هذه المجموعات غير كاملة، لكن المؤرخين الهواة سيستمتعون كثيراً بهذا الكنز الأرشيفي.



عربي بوست