5 محافظين جدد .. تفاصيل المرسوم رقم 293 للعام 2020

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 293 للعام 2020 القاضي بتعيين "عبد الرزاق خليفة" محافظاً لمحافظة الرقة، ومرسوماً بإنهاء تعيين الدكتور "محمد عبد الله الحزوري" محافظاً لمحافظة حماة، ونقل "محمد طارق كريشاتي" محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظاً لحماة.

كما أصدر مرسوماً بتعيين "عبد الحليم خليل" محافظاً لـ"القنيطرة"، وإنهاء تعيين "عبد المجيد االكواكبي" محافظاً لـ"دير الزور"، وتعيين "فاضل نجار" محافظاً لـ"دير الزور"، إضافة إلى تعيين "محمد نتوف" محافظاً لـ"إدلب".