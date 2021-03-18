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هل تنجح هذه المرة زيارة «نتنياهو» إلى الإمارات؟!

أعلنت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، سيتوجه إلى دولة الإمارات غداً الخميس في زيارة تستمر لعدة ساعات.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد استأنف مكتب نتنياهو الاتصالات مع المسؤولين في الإمارات لتنسيق الزيارة، بعد أن تم تأجيلها قبل أيام.

وكان نتنياهو  قد تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد الخميس الماضي، واتفقا على ترتيب لقاء قريب.

يشار إلى أن الأردن كان قد عرقل الخميس الماضي، رحلة نتنياهو إلى الإمارات بسبب منع إسرائيل ولي العهد الأردني من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه بحراسة كبيرة، ما تسبب بتوتر جديد بين الجانبين، قبل أن تسمح بالزيارة إلا أنه كان تم إلغاؤها.

وأكد نتنياهو السبت الماضي، أن «صواريخ فوق السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي».

ورغم فتح خط الطيران المباشر بين إسرائيل وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية، إلا أن نتنياهو كان من المقرر أن يسافر بالمروحية من مطار بن غوريون إلى عمان ومن هناك بطائرة خاصة إلى أبو ظبي.

وألغيت الرحلة إثر منع الأردن نتنياهو من دخول مجاله الجوي، بعد منع تل أبيب ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله من دخول المسجد الأقصى.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن «بلاده منعت تحليق طائرة نتنياهو في طريقها إلى الإمارات».

من جهة أخرى، أعلن نتنياهو  أن « 4 دول عربية جديدة ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قريباً جداً»، لكنه لم يكشف عن أسماء هذه الدول.

وأشار إلى أن اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب «جلبت السلام مقابل السلام»، مشيراً بذلك لرفضه مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو مبدأ تدعو إليه المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية عام 2002.