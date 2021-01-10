منها 3 شعوب عربية.. أكثر 10 شعوب كسلًا في العالم

في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2018، خرجت إلى النور نتائج دراسة أجراها باحثون في منظمة الصحة العالمية، حول معدل النشاط البدني عالميًّا، وكشفت الدراسة بروزًا عربيًّا في الشعوب الأكثر كسلًا عالميًّا، بوجود ثلاثة شعوب عربية بين أكثر 10 شعوب كسلًا في العالم، ومن بينها الكويت التي حلت في المركز الأول عالميًّا.



وبحثت الدراسة في قصور النشاط البدني في الفترة من عام 2001 وحتى 2016، بالنظر إلى بيانات شخصية عن النشاط البدني جاءت من 358 استطلاعًا، شارك فيه 1.9 مليون شخص بالغ (من 18 سنة فأكثر) عبر 168 دولة حول العالم، وكشفت الدراسة، التي أشرف عليها موقع «ذا لانسيت »، أن أكثر من ربع سكان العالم، بتعداد نحو 1.4 مليار نسمة لا يمارسون تمارين رياضية بشكل كافٍ؛ إذ بلغت النسبة الإجمالية للشعوب التي شملتها الدراسة ولا تمارس النشاط البدني بشكل كافٍ 27.5%، وكانت النساء (بنسبة 31.7%) أكثر كسلًا من الرجال الذين بلغت نسبة الكسل فيهم 23.4%.



المعيار الأساسي الذي اعتمدت عليه الدراسة لقياس الكسل والقصور في النشاط، هو عدم ممارسة التمارين والأنشطة البدنية الاعتيادية بحد أدنى 150 دقيقة أسبوعيًّا، وتتضمن الأنشطة الاعتيادية تلك الأنشطة البدنية التي يجريها الفرد مثلًا في المنزل والعمل ووسائل المواصلات ووقت الفراغ، وتحسب الدراسة نسبة انتشار من لا يبذلون الجهد الكافي من الأنشطة البدنية أسبوعيًّا، وكلما زادت النسبة دّل ذلك على ازدياد الكسل في شعوب الدول محل الدراسة، والعكس صحيح.



وسيطرت شعوب دول الأمريكتين على قائمة أكثر 10 شعوب في العالم كسلًا، بوجود أربع دول، بينها البرازيل الشهيرة بكرة القدم، ودولتين تقعان في منطقة المحيط الهادئ، وهما: ساموا الأمريكية وجزر المارشال، ودولة قبرص الأوروبية، ذلك إضافة إلى ثلاث دول عربية آسيوية، لم تكن فقط في قائمة أكثر 10 دول في العالم كسلًا، وإنما بين الأربع مراكز الأولى، وهي: الكويت التي تصدرت القائمة، والسعودية التي حلّت ثالثًا، والعراق التي جاءت رابعًا.



وحلّت دولة الإمارات في المركز العشرين عالميًّا، بنسبة كسل بلغت 41.4%، بفارق طفيف عن موريتانيا التي بلغت نسبة الكسل فيها 41.3%، وفي المقابل، كانت الأردن من أقل شعوب العالم كسلًا، ببلوغ نسبة الكسل فيها 11.9%، فيما كان وضع أوغندا في الترتيب نشيطًا بنسبة كسل بلغت 5.5%، وسط سيطرة أفريقية على مؤشر النشاط في الترتيب بوجود خمس دول أفريقية في أقل 10 دول كسلًا في العالم.



المصدر: ساسة بوست