فيل يقتل سائحاً في حديقة بأوغندا

28-01-2022

فيل يقتل سائحاً في حديقة بأوغندا

فيل

لقي سائح سعودي مصرعه بعدما دهسه فيل خلال رحلة سفاري في حديقة عامة في أوغندا، بحسب ما أعلن مسؤول في هيئة الحياة البرية في الدولة الإفريقية الأربعاء.

ووقع الحادث الثلاثاء في حديقة “ حين ترك الرجل المركبة التي كانت تقلّه هو والأصدقاء الذي كان برفقتهم، بحسب بيان صادر عن المتحدّث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا بشير هنغي.

وأوضح هنغي أنّ “الفيل هجم عليه وقتله على الفور”.

وقال القيّمون على الحديقة العامة إنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في مقتل السائح السعودي أيمن سيّد الشاهاني وستراجع بروتوكولات السلامة بغية “منع تكرار مثل هذه الحوادث”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...