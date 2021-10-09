من هي الدول التي تسمح للسوري بدخولها من دون فيزا؟

أصدرت شركة هينلي الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة الأربعاء 6 أكتوبر، قائمة ترتب فيها جوازات السفر بحسب عدد الدول التي تسمح لحامل الجواز بدخولها.



جاء الجواز السوري بالمرتبة 110 وفقاً لمؤشر Guide، بـ29 واجهة سفر متاحة فقط.



ومن أهم هذه الدول (جزر كوك، هايتي، إيران، ميكرونيزيا، نيوي، موريتانيا، السودان، لبنان، اليمن، الرأس الأخضر، جزر القمر، غينيا بيساو، مدغشقر، موزمبيق، رواندا، السنغال، سيشيل، الصومال، توجو، أوغندا، جزر كوك، ميكرونيزيا، نيوي، جزر بالاو، ساموا، توفالو ).



ويحتاج حامل جواز السفر سوري إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل الدخول إلى حوالي 201 دولة مما يخفض درجة التنقل.



حصل جواز السفر الياباني والسنغافوري على المرتبة الأولى ويمكن لحمالي هذا الجواز السفر إلى 191 دولة دون تأشيرة بحسب مؤشر هينلي Henley, واحتلت كوريا الجنوبية مع ألمانيا المرتبة الثانية وتأتي في المراتب الثالثة فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا.