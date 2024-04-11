11-04-2024
فارق الطول يُدخل زوجين موسوعة غينيس
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أدخل فارق الطول زوجين أمريكيين موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، إذ يبلغ طول الزوجة 177.8 سم، فيما يبلغ طول الزوج 91.44 سم فقط.
جيسيكا ولاري اللذان يبلغ فارق الطول بينهما 86.36 سم ويعيشان في الولايات المتحدة، تعرَّفا إلى بعضهما بعضًا منذ أيام المدرسة الابتدائية.
والثنائي المتحاب صديقان منذ سن المراهقة، وتزوَّجا فيما بعد وأنجبا أربعة أطفال.
ويمثل دخولهما موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، تتويجًا لعلاقة حب وحياة زوجية يحتضنها النجاح رغم فارق الطول.
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