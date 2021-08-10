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الخرطوم تدعو إلى وقف فوري للقتال في جنوب السودان

دعت وزارة الخارجية السودانية، أطراف النزاع في دولة جنوب السودان إلى الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى الحلول السلمية.

و أعلنت قوى المعارضة في جنوب السودان،  عزل زعيمها والنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، من رئاسة الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ومن ذراعها العسكرية.

ويأتي ذلك عقب تصاعد حدة التوترات العسكرية والسياسية بين رياك مشار، وعدد من قيادات الجيش على رأسهم رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال جونسون أولونج قائد الفرقة الأولى.

وطالبت الخارجية السودانية في بيان، أمس الاثنين، جميع الأطراف في جنوب السودان «بالوقف الفوري للقتال، واللجوء إلى السبل السلمية، لعدم جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا تخدم مصلحة أي من الأطراف».

وأعربت عن قلق بلادها حيال الأحداث الأخيرة بين فصائل الحركة الشعبية بجنوب السودان؛ كما أعلنت عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء بلادها عبد الله حمدوك، إلى جوبا للتباحث في كيفية احتواء الأزمة.

و جاء بيان الخارجية السودانية، عقب كلمة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الطارئ لدول «إيغاد». و«إيغاد» منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

وفي أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة «إيغاد».