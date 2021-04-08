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مساعدات إماراتية إلى سوريا

وصلت إلى دمشق فجر اليوم، طائرة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية مقدمة من دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، تعهدت الإمارات بتقديم 30 مليون دولار "دعما للجهود الدولية لرفع المعاناة عن الشعب السوري" خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وأكد الوزير خليفة شاهين المرر أن «الإمارات تؤمن إيماناً قوياً بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية، مع دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة للتوصل إلى اتفاق سلام بناء على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن».

وأشار إلى أن «بلاده تحتضن على أرضها منذ بداية الأزمة السورية، ما يزيد على 130 ألف سوري».

يذكر أن الإمارات كانت قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018.