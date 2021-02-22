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مدير عام الشركة العامة للنقل : طرحنا بطاقة الـ25 ليرة مدفوعة القيمة

أوضح مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق بسام عيسى في رده على المقال المنشور في موقع الصحيفة الإلكتروني بعنوان (باصات النقل الداخلي في اللاذقية 

حشر للركاب والسائقون يطنّشون على الفراطة) أن السبب يعود إلى عدم تقيد الركاب بالتعليمات وخاصة في وقت الذروة والمواقف الأكثر ازدحاماً، كما تم التأكيد على كافة السائقين بالتقيد بوضع الكمامة واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين منهم.وبالنسبة لموضوع “الفراطة” 

أشار عيسى إلى أن الشركة تسعى بشكل دائم إلى تأمين القطع النقدية الـ25 ليرة من مصرف سورية المركزي، وفي حال عدم توفرها لدى السائقين أو الركاب طرحت الشركة بطاقة صفراء بقيمة 25 ليرة تعتبر مدفوعة القيمة لدى الشركة يمكن استخدامها أثناء الركوب في باصات الشركة وفي حال عدم التجاوب اللجوء إلى الشكوى عبر أرقام الهواتف الموضوعة على الباص أو من خلال طاقم العمل على الشبكة (مراقب – مفتش) ليتم اتخاذ الإجراء المناسب.

 




تشرين