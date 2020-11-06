مداخلة وزير الصحة تحت قبة مجلس الشعب وشرحه لواقع فيروس كورونا

أكد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش في معرض ردودة على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم أن وزارة الصحة وضمن استجابتها لجائحة كورونا تعمل لإحداث مخبر متخصص بالكشف عن فيروس كورونا في طرطوس بعد إحداث مخابر مماثلة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية ومركز جديدة يابوس الحدودي، كما تسعى لإحداث مشفى طوارئ في حلب ثم الانتقال لباقي المحافظات تحسباً لزيادة عدد الإصابات بعد إحداث مشفى مماثل في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وأشار الغباش أن هناك صعوبة في توفير أجهزة التنفس الآلي لمرضى كورونا لكن الوضع الصحي آمن ومطمئن حتى تاريخه.



كمابين الوزير أن وزارة الصحة تعمل على تفعيل نظام الحوافز للكوادر الصحية العاملة لاسيما المخالطة والمعرضة للمخاطر،وأن التأمين الصحي محل دراسة وتنسيق مع وزارة المالية وجهات أخرى

وذكر الغباش أن هناك دراسة لاستكمال وافتتاح مشفى خزنة بريف طرطوس ،كما ⁦أوضح أن التعميم الصادر بخصوص تطبيق عقوبات مالية بحق الصيدليات المخالفة بدلاً من الإغلاق جاء بهدف مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الصيدلاني والمواطنين