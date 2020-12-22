ما هي فصيلة الدم الأندر في العالم؟ إذا كنت تظن أنها AB سالب فأنت مخطئ!

إذا سبق أن بحثت على الإنترنت عن فصيلة الدم الأندر، فقد ينتهي البحث بأسئلةٍ أكثر من الإجابات. الإجابة السريعة هي: AB سالب هي أندر فصائل الدم الثماني الرئيسية، لكن الإجابة المفصلة والحاسمة تختلف كلياً!



ففي أمريكا مثلاً، تبلغ نسبة المتبرعين بالدم من هذه الفصيلة أقل من 1% من المتبرعين، وفقاً لمنظمة الصليب الأحمر الأمريكية.





وتعد فصيلة AB سالب نادرة حول العالم وليس فقط في أمريكا، ولكن النسب تتراوح بين 0.06% و3%، وتختلف من دولة لأخرى.





لكن الحقيقة هي أن هناك عشرات فصائل الدم الأخرى الأكثر ندرة من AB سالب، وربما نكتشف فصائل جديدة أكثر ندرة بكثير، حسب ما أكده موقع HowStuffWorks الأمريكي.



ممَّ يتكون الدم؟



قبل أن نستفيض في الشرح عن هذه الفصائل شديدة الندرة، يطرح سؤالٌ نفسه: مم يتكون الدم.



يحتوي دم كل الناس على البلازما، بغض النظر عن فصيلتهم. وتسبح في البلازما هذه المكونات:



خلايا الدم البيضاء، التي تحارب العدوى.



الصفائح الدموية، التي تساعد على التجلط.



خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين عبر الجسم وتزيل ثاني أكسيد الكربون.



على سطح خلايا الدم الحمراء توجد بروتينات وسكريات تسمى مولدات مضادات أو مستضدات. تعمل هذه المولدات على تمييز كل نوع من أنواع فصائل الخلايا، والمعروفة باسم A وB وAB وO.





تحتوي فصائل الدم A على مستضد A، بينما تحتوي فصائل الدم B على مستضد B، في حين تحتوي فصائل الدم AB على مستضدين A وB.



ومع ذلك، فإن فصيلة الدم O لا تحتوي على مستضدات A أو B.



وتصنف فصائل ABO إما لتكون موجب Rh أو سالب Rh. RH الذي كان يُعرف سابقاً باسم عامل ريسيس، هو بروتين آخر يوجد على سطح خلايا الدم الحمراء.



تقسم سمة السالب والموجب فصائل الدم الرئيسية الأربع إلى 8 فصائل دموية. يقول مركز ستانفورد للدم إن التقسيم السكاني في مصر كالآتي:



O موجب – 52.0%

O سالب – 5.0%

A موجب – 24.0%

A سالب– 2.0%

B موجب – 12.40%

B سالب – 0.6%

AB موجب – 3.80%

AB سالب– 0.2%





إذا كنت مهتماً بمعرفة تقسيمات دول أخرى، يمكنك أن تلقي نظرة على هذه القائمة BabyMed.com.





ومن الضروري معرفة فصيلة دمك، لأنها تخبر الطاقم الطبي بفصائل الدم التي يمكنك تلقيها إذا مررت بتجربة أو طارئ صحي يستدعي نقل دم.





فتلقّي فصيلة دم غير صحيحة قد يسفر عن رد فعل مناعي ربما تودي بحياتك.





لكن أصحاب فصيلة دم AB موجب يسمون “مستقبِلاً عاماً”، مما يعني أنه يمكنهم استقبال الدم من أي شخص بأي فصيلة كانت، لكنهم لا يتبرعون بالدم إلا لمن لديهم الفصيلة نفسها.





وأصحاب فصيلة O سالب يدعون “متبرع عام”، لأن فصيلة دمهم متوافقة مع جميع الفصائل الأخرى، لكنهم لا يمكنهم استقبال الدم إلا من فصيلة متطابقة مع فصيلتهم. أما أصحاب فصيلة O موجب فيمكنهم التبرع للفصائل الموجبة الأخرى مثل A موجب أو AB موجب)، وهو ما يجعل فصيل O مطلوبة للغاية، سواء كانت موجبة أو سالبة.





فصيلة الدم الأندر أم فصائل الدم الأندر؟





من الممكن لأحدهم ألا تكون لديه مستضدات Rh على الإطلاق. هؤلاء الأشخاص لديهم فصيلة دم Rh-null. اكتُشفت هذه الفصيلة للمرة الأولى منذ 50 عاماً في أحد السكان المحليين بأستراليا، وهي شديدة الندرة، لم يُكتشف سوى أقل من 50 شخصاً.





هناك أنواع أخرى من فصائل الدم نادرة بالقدر نفسه، إن لم تكن أندر، أكثر من فصيلة Rh-null.





بداية من عام 2019، اعترفت الجمعية الدولية لنقل الدم، وهي جمعية علمية تدعم دراسات وأبحاث نقل الدم، بـ360 من مستضدات فصائل دم، ومنها 322 مجمعة في 36 مجموعة فصيلة دم.





ويُشار إلى أن المستضدات المتبقية وعددها 38، ليست معينة في مجموعات معينة.





تتغير هذه الأرقام باستمرار مع تقدم الدراسات الطبية، وإضافة مجموعات جديدة من المستضدات إلى مجموعات متنوعة من الفصائل، ومن وقت لآخر تخرج بعض المستضدات من الاستخدام بناء على البيانات الجديدة.





وكل هذا معناه أنه من المستحيل تحديد فصيلة الدم الأندر مع تطور الطب والتبحر الأعمق في الجسم البشري!







عربي بوست