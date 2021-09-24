تركيا تدفع الآلاف من جنودها لصدّ أي هجوم للجيش السوري لتحرير إدلب
بوتين والأسد وقمة التحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري‏
حاكم مصرف سورية المركزي : لا عقوبة لحيازة الدولار وقرارات جديدة ستصدر قريباً
26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية
إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور
مقتل شخصين بتفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي
المقداد: على تركيا إنهاء احتلالها لأراضٍ سورية فوراً
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين
سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
هل تتمدد تسوية درعا انسحاباً تركياً من الشمال السوري؟
الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!
هزة في صفوف “قسد” بعد اختطاف عناصر استخباراتها في دير الزور
الأمم المتحدة تبدأ مناقشتها العامة للدورة السادسة والسبعين
بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

لافروف يؤكد للمقداد دعم روسيا الثابت لسيادة سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره السوري فيصل المقداد خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة سوريا واستقلالها.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما أمس الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على أفق مواصلة رفد العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف.

وتابع البيان: “أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق السوريين المشروع في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم”.

ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بعض المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا.