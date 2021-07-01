لافروف: قد يُعقد قريباً اجتماع روسي أميركي بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اجتماع وفدي روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي قد يُعقد قبل منتصف تموز/يوليو المقبل.



وفي مؤتمر صحافي في أنطاليا التركية، قال لافروف إن الطرفين يدركان أن الاتفاقات في هذا المجال "ممكنة فقط على أساس مقبول للطرفين"، مضيفاً أن "لدينا فهما كاملاً مع شركائنا الأميركيين، مفاده أننا سنبدأ المحادثة مع تقديم كل من الطرفين رؤيته بشأن المفاوضات الجديدة".



وشدد على أنه "لا يمكن أن تكون نتيجة هذه المشاورات الأولية سوى اتفاق يُلائم الطرفين"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تحاول تنفيذ الاتفاقات التي توصَّل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن، فقط على أساس مصالحها، وليس على أساس توازن المصالح".



وقال لافروف "نحن لا نأخد موقف المتضرّر، لكننا نلاحظ بوضوح توجُّه الأميركيين الذين ما زالوا يريدون تنفيذ جميع الموضوعات التي نوقشت في جنيف، من خلال تعزيز مصالحهم بصورة أساسية، وليس من خلال ضمان توازن المصالح".



وقبل أيام، توجَّه السفير الروسي لدى واشنطن، والذي استدعته موسكو للتشاور في آذار/مارس، إلى الولايات المتحدة، لاستئناف مهماته، فيما يمثّل واحدة من نتائج القمة الأخيرة بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين.



وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن أن بلاده مستعدة للتواصل مع روسيا في المستقبل "إذا غيّرت موسكو نهجها الحالي".