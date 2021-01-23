قسم شرطة الدباغة في حماة يلقي القبض على السارقين ويسترد القسم الأكبر من المسروقات

بعد ورود عدة شكاوي إلى قسم شرطة الدباغة في حماة حول تعرّض بعض المواطنين للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.



ومن خلال المتابعة تمكن قسم الدباغة من معرفة المشتبه بهم بالسرقة وقام بإلقاء القبض عليهموبالتحقيق معهم اعترف المدعو (محمد. ب) بإقدامه على سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من عدة منازل في محافظات (حماة وحمص وطرطوس ) مستغلاً غياب أصحابها عنها، ومن ضمن المسروقات ( أساور متنوعة وخواتم ذهبية وطوق وسلاسل ومبالغ مالية ...) حيث كان يقوم ببيع وتصريف المسروقات عن طريق المقبوض عليهم المدعوتين (هيام . ب) و(سوزان . م) والمدعو(جاسم . ق).



تم استرداد القسم الأكبر من المصاغ الذهبي المسروق وسلم إلى أصحابه أصولاً ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.