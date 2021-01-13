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عطل في مقسم اللاذقية منذ 40 يوماً

تعاني محافظة اللاذقية من توقف خدمة “الاستعلامات” في المقسم المركزي الذي يخدم مناطق المحافظة بأكملها عن العمل منذ 40 يوماً”.

وقال مدير مؤسسة الاتصالات أحمد حايك: “سبب العطل في مقسم اللاذقية هو تحديث برنامج جديد للاتصالات ضمن عقد مبرم مع شركة “إريكسون” وذلك منذ حوالي 40 يوماً.”

وأضاف حايك “العطل مركزي في البلاد ومعالجته تتم من الإدارة العامة في دمشق، ولا يمكننا التنبؤ بمدة استمرار العطل أو إعطاء تاريخ محدد لحل المشكلة”.

يذكر أن المقسم الذي يطلب عن طريق الرقم الثلاثي 147، يخدم محافظة اللاذقية بالكامل عن طريق إعطاء الأرقام التي تطلب من قبل المواطنين المتصلين.

 



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