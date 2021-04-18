عصير البصل؟ نعم عصير البصل وعلاجه المذهل لتحفيز نمو الشعر وكثافته

نرغب جميعا بالحصول على خصلات شعر سميكة ولامعة وطويلة.



ويعتقد الكثيرون بشكل خاطئ أن الوصول إلى هذه النتيجة بدون إجراءات باهظة الثمن قد يبدو مستحيلا.



يجهل الكثير من الأشخاص أن هناك علاجات منزلية طبيعية لها تأثيرها الفعال في تعزيز نمو الشعر وكثافته، ووفقا لتقرير نشره موقع "هير بيوتي"، يمكن بالاعتماد على تلك العلاجات تحقيق نتائج مرضية للجميع.



وذكر التقرير بعض تلك العلاجات الطبيعية الفعالة لتحفيز نمو الشعر وكثافته، وتشمل ما يلي:



زيت جوز الهند:



يساعد زيت جوز الهند عند وضع بضع ملاعق كبيرة منه على فروة الرأس في حماية الشعر من التلف والتساقط ويمنحه لمعانا فائقا، ويقلل أيضا من فقدان البروتين أو الأحماض الأمينية الضرورية للنمو.



الزبادي:



يعمل البروبيوتيك الذي يعتبر المكون الرئيسي في الزبادي على زيادة نمو الشعر وتقليل الضرر، ولا يكون الأمر بتطبيق الزبادي على الشعر مباشرة، بل بتناول هذه الوجبة الخفيفة يوميا لتعزيز صحة الشعر وتعزيز قوامه.



عصير البصل:



يستبعد الكثير من الأشخاص هذا الخيار نظرا لرائحة البصل الكريهة، إلا أنه فعال جدا عند استخدامه لتعزيز نمو الشعر، ويمكنه حتى علاج الثعلبة البقعية بفضل المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في البصل، ينصح بتطبيق هذا العلاج مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج مرضية.



الحلبة:



يعد هذا المكون ضروريا للحصول على شعر لامع وطويل نظرا لمركباته النشطة بيولوجيا، ومع ذلك، من الضروري معرفة ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البقوليات مثل فول الصويا أو الفول السوداني أو البازلاء الخضراء، فقد يكون لديك حساسية من بذور الحلبة أيضا حينها عليك تجنب استخدامها، وبخلاف ذلك يمكنك استخدامها بنقع بضع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ومن ثم طحنهم ليصبحوا معجونا وتطبيقه كقناع للشعر لمدة 30 دقيقة، ثم شطفه بالماء فقط.



الشاي الأخضر:



تساعد المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الشاي الأخضر في تقليل تساقط الشعر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول التي تعزز نمو الشعر أيضا، يمكن شرب بضعة أكواب منه يوميا لجني الفوائد.