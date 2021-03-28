شركة روسية تعتزم تجهيز قوائم رقمية للمواقع التاريخية في سوريا

تعتزم شركة Geoscan الروسية، بالتعاون مع معاهد تاريخية، تجهيز قوائم رقمية للمواقع التاريخية في سوريا، بحسب وكالة “تاس” الروسية.



وقال أوليغ جوربونوف، رئيس قسم التفاعل مع المؤسسات التعليمية لمجموعة Geoscan Group، إن “العمل سيمتد أيضاً إلى الحفاظ على التراث الثقافي، وسيبدأ العمل خلال العام الحالي إذا سمحت الأوضاع بذلك”.



وبحسب جوربونوف، “صورت الأمور الرئيسية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، لكن الخبراء لا يستبعدون احتمال إعادة التصوير، لتوسيع نطاق المشروع وتوسيعه إلى مواقع أخرى”.

وتابع جوربونوف: “جنباً إلى جنب مع المؤسسات التاريخية، سنواصل العمل في هذه المنطقة، هناك عدد من الأشياء المثيرة للاهتمام، مثل قلعة دمشق”.



وقلعة دمشق إحدى القلاع المحصنة التي أُنشئت في العصور الوسطى، وتعد من أهم معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي، وقد أدرجت في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 1979.



وتعرضت المناطق الأثرية السورية خلال سنوات الحرب على سوريا إلى التدمير والسرقة من قبل الجماعات الإرهابية.



يذكر أنه كان خبراء روس ابتكروا نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق في شباط 2021، سبقه نموذج رقمي ثلاثي الأبعاء لمدينة تدمر الأثرية في 2017.