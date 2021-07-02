سورية تعدل خط التصدير إلى الخليج: (تكويعة) من الأردن إلى العراق بدءاً من الأسبوع القادم

قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز، إنه سيتم تحويل حركة الترانزيت من سورية إلى دول الخليج عبر معبر عرعر الحدودي مع العراق وذلك بشكل دائم بدءاً من الأسبوع القادم.



وأكد قزيز أنه بعد “الإشكاليات التي حدثت على الحدود، وإصرار الجانب الاردني على عدم السماح لبرادات التصدير السورية العبور من على أراضيه نحو دول الخليج، فإنه تم تخفيض نسبة الصادرات عبر معبر جابر – نصيب الحدودي إلى مابين 30 إلى 35 في المئة.



وبعد المطالبات من قبل العديد من المواطنين بإعادة البرادات المتوقفة على الحدود، وطرح منتجاتها للبيع في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة، قال قزيز إن ما نسبته 10 في المئة من الشاحنات والبرادات التي كانت متوقفة في معبر جابر – نصيب أعادت حمولتها من البضائع لطرحها داخل السوق المحلية خوفاً من التلف والخسارة، دون تحديد أسعارها.



وكان رئيس اتحاد غرف الزراعة عمر الشالط أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لا يمكن تحديد سعر المنتجات من الخضار والفواكه “العائدة من التصدير” مؤكدا أن الموضوع خاضع للعرض والطلب.



المصدر: هاشتاغ