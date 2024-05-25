ضرائب أمريكية باهظة على السيارات الكهربائية الصينية

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ومعدات الطاقة الشمسية والإمدادات الطبية المستوردة من الصين، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على الخطة لوكالة أسوشيتد برس.

من المتوقع أن تتضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية بشكل خاص أربع مرات، لتصل من 25% حالياً إلى 100%.

وتحدث الأشخاص الذين كشفوا عن هذه الخطة بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم لعدم تخويلهم تقديم تفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

تأتي هذه التعريفات، المتوقع الإعلان عنها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل تعبير المسؤولين الأميركيين عن إحباطهم من “القدرة الزائدة” للصين في تصنيع السيارات الكهربائية والمنتجات الأخرى، مما يرونه تهديداً للوظائف والأمن القومي في الولايات المتحدة.

وتخشى الدول الصناعية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، من تأثير موجة الصادرات الصينية منخفضة الأسعار على التصنيع المحلي.

وتشعر الولايات المتحدة بقلق خاص من أن منتجات الطاقة النظيفة الصينية قد تقوض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ التي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون ووقع عليه الرئيس بايدن في أغسطس 2022.

وأصبحت شركة “بيلد يور دريمز” الصينية، المعروفة اختصاراً باسم “BYD”، أكبر تهديد لشركة تسلا الأميركية، وفقاً لتقرير موسع لصحيفة “وول ستريت جورنال” نُشر في أكتوبر الماضي. وذكر التقرير أنه قبل بضع سنوات، كان مؤسس شركة BYD يشعر بالقلق من استمرار شركته.

أما الآن، فإن BYD تنافس تسلا باعتبارها البائع الأول للسيارات الكهربائية في العالم.