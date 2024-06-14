ارتفاع أسعارالأغنام يُجبر السوريين على التشارك في الأضحية 

مع اقتراب عيد الأضحى، شهدت أسعار الأضاحي من الأغنام في سوريا ارتفاعاً كبيراً، مما أثر بشكل ملحوظ على القوة الشرائية وعدد الذبائح هذا العام. هذا الارتفاع دفع العديد من السوريين إلى التشارك في شراء الأضحية لتخفيف الأعباء المالية. في الفترة الماضية، كان التجار ومربو الماشية يشكون من انخفاض الأسعار بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن بدء التحضيرات للعيد قلب هذا الواقع رأساً على عقب.

"أبو شاكر" تاجر في سوق المواشي بريف دمشق، قال إنّ سبب ارتفاع أسعار الأضاحي هو غلاء الأعلاف واضطرار المربين والتجار إلى شرائها لتسمين الذبائح قبل طرحها في الأسواق.

ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجور ضمان الأراضي الزراعية، وارتفاع تكاليف نقل المواشي الحية بين المحافظات، وارتفاع أسعار المحروقات.

ونُقل عن رجل يدعى عبد القادر العباس، أنّه أجرى جولة مطولة استمرت لساعات في سوق المواشي بالزبلطاني، بحثاً عن أضحية تناسب المبلغ الذي بحوزته، إلا أنه لم يجد.

وقال العباس: "كنت أتوقع أن أحصل على أضحية بنحو مليون ونصف ليرة سورية، لكن بعد وصولي إلى سوق الماشية اكتشفت أن السعر مضاعف مرتين عما معي".

وأشار إلى أن أحد التجار نصحه بالاشتراك مع شخص آخر لشراء أضحية، في حال كانت لديه رغبة، "بحكم أن المبلغ الذي بحوزته لا يشتري له حتى أضحية هزيلة لا تحوي كثيراً من اللحم".

من جانبه، أكّد تاجر المواشي "أبو شاكر" أن ظاهرة التشارك في الأضحية باتت منتشرة في سوريا، حيث يشترك العديد من الأشخاص على شراء أضحية واحدة كالإخوة في العائلة الواحدة، أو الأب وأولاده، أو الأصدقاء.

ويصل سعر الخروف الواحد إلى 5 ملايين ليرة كحد أدنى، وبعض الخراف يتعدى سعرها الـ10 ملايين ليرة سورية بحسب حجمها ووزنها.



تشرين

