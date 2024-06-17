الليرة الخضراء كحل لمواجهة التضخم في سوريا

إصدار ورقة نقدية بقيمة ثابتة تعادل دائمًا 100 دولار أمريكي، ولكن تتغير قيمتها بالليرة السورية بناءً على نشرة المصرف المركزي لسعر صرف الدولار، يمثل إحدى الوسائل المالية (وليس الاقتصادية) لمكافحة التضخم وتداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء.

مثال:- 100 ليرة خضراء = 100 دولار أمريكي

- بفرض سعر صرف الدولار في المصرف المركزي 10,000 ليرة:

- 100 ليرة خضراء = 1,000,000 ليرة سورية

إذا تم إصدار مليون ورقة نقدية من فئة 100 ليرة خضراء، ستكون النتيجة سحب أوراق نقدية بقيمة تريليون ليرة سورية.

نتائج تطبيق الليرة الخضراء:- حفظ القوة الشرائية: يحمي المدخرات بالليرة السورية من التضخم وتراجع القيمة، حيث أن الورقة تعادل دائمًا 100 دولار.

- تراجع الطلب على الدولار: يقل الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض الادخار، مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

- تسهيل المدفوعات: تصبح المدفوعات النقدية الكبيرة أكثر سهولة.

شروط نجاح الفكرة:

1. إعلان المصرف المركزي أن السعر الرسمي للدولار أقل دائمًا بنسبة ثابتة 15% من السعر في السوق السوداء.

2. أن تكون نصف قيمة الإيداعات النقدية في البنوك والمدفوعات في مكاتب الحوالات الكبيرة بالليرة الخضراء.

فكرة الليرة الخضراء هي مزيج من اقتراحي السابق لإصدار الدولار السوري ونظرية العملة الظل.

الخبير الاقتصادي جورج خزام