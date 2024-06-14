المركزي يوحد أسعار الحوالات الخارجية

أصدر مصرف سوريا المركزي، يوم، الخميس 13 من حزيران، قرارًا باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يوميًا بنشرة المصارف والصرافة.

وبموجب القرار، يجري توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها، كما تطبق هذه النشرة على جميع المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية.

وبرر المصرف المركزي القرار بأنه تسهيل لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كل من المصارف وشركات الصرافة.

ويتزامن القرار مع قرب حلول عيد الأضحى، وزيادة وتيرة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا في هذه الأيام عادة، بمناسبة الأعياد.

في 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.

وجاء في المرسوم رقم “5” للعام 2024، تأكيد على سابقه الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم حق “التسوية” أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.

وفيما يتعلق بالصرافة، وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم “6” للعام 2024 تشديدًا على العقوبات لمن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو المحلية بين سوريا والخارج دون ترخيص.

ويعاقب المرسوم على مزاولة الحوالات المالية بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة قدرها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدًا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.



وكالات