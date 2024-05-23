لا وجود لفروج مهرب. وسعر الفروج مستقر والبيض 52 ألفاً

23-05-2024

لا وجود لفروج مهرب. وسعر الفروج مستقر والبيض 52 ألفاً

نفى رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين وجود فروج مهرب من الشمال السوري أو تركيا في الأسواق المحلية بغرض سد النقص وتحقيق استقرار بالأسواق، لافتاً إلى أن سبب استقرار وانخفاض سعر الفروج في الفترة الحالية هو مواسم الخضار الجيدة التي يُقبل المواطنون على تناولها في موسمها أكثر من الفروج، إضافة إلى أن الفترة الحالية هي فترة امتحانات ولا يوجد إقبال أيضاً على الوجبات السريعة، بالتالي لا يوجد إقبال على الفروج الأمر الذي ساهم في انخفاض  سعره.

وأكد أن موضوع ارتفاع أو انخفاض سعر الفروج يتعلق بالعرض والطلب، وفي حال حدث استجرار كبير قبل العيد سنشهد ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار.

وعن أسعار البيض بيّن سعد الدين أن إنتاج البيض يختلف عن تربية الفروج، حيث أن هناك دجاج بياض يُنتج البيض، منوهاً إلى عدم وجود ارتفاع مقبل بالأسعار، فيما يبلغ سعر صحن البيض للمستهلك 52 ألف ليرة سورية بحسب إذاعة شام إف إم .

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...