لا وجود لفروج مهرب. وسعر الفروج مستقر والبيض 52 ألفاً
نفى رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين وجود فروج مهرب من الشمال السوري أو تركيا في الأسواق المحلية بغرض سد النقص وتحقيق استقرار بالأسواق، لافتاً إلى أن سبب استقرار وانخفاض سعر الفروج في الفترة الحالية هو مواسم الخضار الجيدة التي يُقبل المواطنون على تناولها في موسمها أكثر من الفروج، إضافة إلى أن الفترة الحالية هي فترة امتحانات ولا يوجد إقبال أيضاً على الوجبات السريعة، بالتالي لا يوجد إقبال على الفروج الأمر الذي ساهم في انخفاض سعره.
وأكد أن موضوع ارتفاع أو انخفاض سعر الفروج يتعلق بالعرض والطلب، وفي حال حدث استجرار كبير قبل العيد سنشهد ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار.
وعن أسعار البيض بيّن سعد الدين أن إنتاج البيض يختلف عن تربية الفروج، حيث أن هناك دجاج بياض يُنتج البيض، منوهاً إلى عدم وجود ارتفاع مقبل بالأسعار، فيما يبلغ سعر صحن البيض للمستهلك 52 ألف ليرة سورية بحسب إذاعة شام إف إم .
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