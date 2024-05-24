الأجور في سوريا هي الأسوأ على الإطلاق في المنطقة

ذكرت صحيفة “قاسيون” المحلية الصادرة من دمشق أن نظام الأجور في سوريا يعد من الأسوأ في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يمثل حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث يُعتبر الأقل مقارنة بدول المنطقة بفارق كبير.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في سوريا حوالي 278,910 ليرة سورية، أي أقل من 20 دولاراً.

وعند مقارنته بمتوسط الحد الأدنى للأجور في الإقليم، الذي يبلغ 361 دولاراً، نجد أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يشكل فقط 5.5% من هذا المتوسط. وهذا يعني أن أصحاب الأجور في تركيا، العراق، الأردن، ولبنان يتقاضون حداً أدنى للأجور يزيد بأكثر من 18 ضعفاً مقارنةً بنظرائهم في سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يبلغ 260 ديناراً أردنياً (ما يعادل 366 دولاراً)، وفي العراق 500 ألف دينار عراقي (ما يعادل 382 دولاراً)، وفي تركيا 17,002 ليرة تركية (ما يعادل 530 دولاراً)، وفي مصر 6,000 جنيه مصري (ما يعادل 126 دولاراً).

وحتى في لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية واقتصادية في العالم، فإن الحد الأدنى للأجور يصل إلى 18 مليون ليرة لبنانية (ما يعادل 400 دولار).

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه لا يمكن حل مشكلة الأجور في سوريا إلا بربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة بشكل دوري، لضمان عدم حدوث خلل في النسبة التي يغطيها هذا الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.