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سباق الدراجات الهوائية قريبا في اللاذقية

تستضيف محافظة اللاذقية سباق دروب تشرين للدراجات الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارة السياحة، وذلك بمشاركة عربية ودولية.
 
واعتمد الاتحاد الدولي للدراجات سباق تشرين الدولي ضمن خطة نشاطاته وقد تم تحديد مسار السباق الدولي الذي يبلغ طول مرحلته الأولى 60 كم على اوتستراد اللاذقية حلب انطلاقاً من عقدة البصة وصولاً إلى جسر سلمى والعودة إلى نقطة الانطلاق.
 
وتنطلق المرحلة الثانية من السباق من صلنفة إلى مدينة الحفة وسيقام في نهاية السباق مهرجان كرنفالي في مدينة الحفة يتضمن عروضاً فنية تحمل رسالة للعالم بأن سورية كانت ولاتزال بلد المحبة والسلام.