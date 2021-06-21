روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا
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روسيا تعترض دورية أميركية في طريق "m 4" الدولي في سوريا

اعترضت دورية روسية مسار دورية أميركية حاولت عبور مقطع الطريق الدولي "m 4"، الرابط بين بلدة تل تمر في ريف الحسكة وبلدة عين عيسى شماليّ الرقة، ومنعتها من عبور الطريق، قرب قرية العالية في الريف الشمالي الغربي في الحسكة.

وحاولت الدورية الأميركية، المؤلفة من 3 عربات مدرَّعة وآلية تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المرور في الطريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر، فمنعتها دورية روسية من المرور بعد قطع الطريق قرب صوامع بلدة عالية غربيّ بلدة تل تمر، وأجبرت عناصر الدورية الأميركية على الانسحاب، والعودة في اتجاه تل تمر.

وكانت القوات الأميركية انسحبت في نهاية عام 2019 من كامل أرياف حلب والرقة، وركزت نقاطاً وقواعد لها في القامشلي والحسكة ومحيط حقول النفط في ريفي الحسكة ودير الزور.

وتسعى الولايات المتحدة لاستعادة جزء من نفوذها في الطريق الدولي، إلا أن الجانب الروسي يعمل على اعتراض مسار الدوريات المتَّجهة إلى الطريق الدولي، وإرغامها على الانسحاب.