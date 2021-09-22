رئيس البرلمان الإيراني: كيلومترات قليلة تفصلنا عن حدود “إسرائيل”

وسط الجهود السياسية والتفاهمات التي تجريها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” معلنين أنها بهدف إبعاد إيران عن حدود الأراضي المحتلة، أكد رئيس البرلمان الايراني، محمد باقر قاليباف، أنه بعدما كانت “إسرائيل” تنوي الوصول إلى حدودنا بنا اليوم على بُعد كيلومترات قليلة من حدودها.



وقال قاليباف في مراسيم إحياء أسبوع الدفاع المقدس: “الإسرائيلي كان يفترض أن بإمكانه الاقتراب من خطوطنا الأمامية في جلولاء العراقية، على بعد عدة كيلومترات من حدودنا.. لكنه اليوم يتخوف من حضورنا في الجولان على بعد كيلومترات فقط من حدوده.. كان يريد احتلال طهران، وأصبح الآن في هذا الوضع .. هذا يثبت عظمة الثورة الإسلامية”.



وسبق أن أكد وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” عن تخوفهم من اقتراب إيران من حدودهم في سوريا والعراق، كما كشفت سابقاً أوساط سياسية أمريكية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن المرونة التي أبدتها واشنطن مؤخراً في ملف العقوبات على سوريا أحد أهدافها الأساسية هي إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان.