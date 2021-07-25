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ذهبيتان لتونس وإيران في أولمبياد طوكيو

أحرز التونسي أحمد الحفناوي اليوم ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة والإيراني جواد فروغي ذهبية مسدس ضغط الهواء في أولمبياد طوكيو.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و 43.36 ثانية ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كغ في التايكوندو أمس.

ونال الإيراني جواد فروغي ذهبية مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية ليمنح بلاده أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد.

وحقق فروغي 244.8 نقطة متفوقاً على الصربي دامير ميكيتش صاحب الفضية الذي حقق 237.9 نقطة وحصد الصيني بانغ وي بطل أولمبياد بكين 2008 الميدالية البرونزية.