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خريطة للنفوذ التركي عام 2050 تشمل دولاً عربية!

خريطة للنفوذ التركي عام 2050 تشمل دولاً عربية!

عرضت قناة حكومية تركية خريطة لمناطق النفوذ التركي المتوقعة عام 2050، استناداً إلى كتاب للباحث السياسي الأمريكي جورج فريدمان، بعنوان " المائة عام القادمة، تنبؤات للقرن الحادي والعشرين". 

وتشمل الخريطة التي عرضتها قناة TRT1 الحكومية سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

ويرى فريدمان في كتابه الصادر عام 2009 أن تركيا تمتلك أكبر وأكفأ جيش في أوروبا. ولها تأثير في دول البلطيق وفي القوقاز وآسيا الوسطى، ويقول: "لا أعرف أي بلد أوروبي يتصرف بثقة وبشكل أحادي مثل تركيا".

لكن صاحب التنبؤات الجريئة والمثيرة للجدل، يعترف أن تفاصيل تنبؤاته ليس من المحتمل أن تتحقق 100%، إلا أنه يعتقد أنه نجح في تحديد "ما يهم حقًا" عند النظر إلى القرن الحادي والعشرين.